24日4時56分現在、長崎県の土砂災害警戒情報。 警戒対象地域 長崎市、諫早市、大村市、長与町、時津町 気象庁の発表内容は以下のとおり。 レベル４土砂災害危険警報が発表されている地域では、崖の近くなど土砂災害の発生しやすい地区にお住まいの方は、早めの避難を心がけるとともに、市町から発表される避難指示などの情報に注意してください。