大谷の先頭打者弾にスタジアムが沸いた(C)Getty Imagesドジャースは現地時間6月22日より、今季初めてとなるツインズとの3連戦がスタート。敵地ターゲット・フィールドに乗り込み、前カードからの連敗を止める勝利を目指し初戦に臨んだ。そして、誰よりも早くスタジアムに歓喜をもたらしたのは、やはり大谷翔平だった。【動画】敵地騒然！大谷17号、先頭打者アーチシーンこの日、大谷は「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席、