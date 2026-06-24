重賞初制覇を目指すジュタは初の北海道シリーズ参戦。火曜朝はWコースで汗を流し、追い切りに備えた。久保助手は「輸送に難がある馬だけど、無事にたどり着いた」と胸をなで下ろす。2走前の美浦Sは、パワーを要するやや重の馬場で力強く差し切り。同助手は「改めて力があるところを見せてくれた。馬力があるので洋芝は合うのでは」と舞台適性を見いだしていた。