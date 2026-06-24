“三度目の正直”で初タイトルをつかみ取る。7歳馬サンストックトンは24年から3年連続での参戦。過去2回、いずれも7着に敗れた雪辱を期す。渡辺助手は「3年連続で縁のある場所ですから。函館記念のために来ている」と言葉に力を込める。美浦では坂路中心に乗り込んできた。21日に函館へ移動。新たにコンビを組む松本がレースまで付きっきりで稽古をつける予定になっている。同助手は「少しテンションは高いけど、まだ来たばか