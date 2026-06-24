「阪神３−４ヤクルト」（２３日、甲子園球場）ヤクルトは執念で逆転勝利を収め、連敗が２でストップ。火曜日の連敗も６で止めた。１点を追う八回に連打で無死一、二塁の好機を迎え、今季多用していない送りバントで好機を広げる。１死満塁から岩田が左翼線へ２点適時二塁打を放つなど４点を奪った。池山監督は「粘り強く攻撃ができた。みんなで、よくつないでくれました」と会心の笑みを浮かべた。