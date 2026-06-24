◇サッカーW杯北中米大会日本代表は23日（日本時間24日）、ベースキャンプ地の米ナッシュビルで全体練習を行い、25日（同26日）のFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグ第3戦スウェーデン戦に向けて調整した。4―0から快勝したチュニジア戦から中4日。初戦オランダ戦から2試合連続得点のMF鎌田大地（クリスタルパレス）は「僕はリカバリーはいらない派なので。中4日あるので特別なことはする必要ないと思うし、みん