「プロレス・新日本」（２３日、後楽園ホール）ＮＥＶＥＲ無差別級王者のウルフアロン（３０）がＧ１出場者決定戦で、ＹＯＳＨＩ−ＨＡＳＨＩ（４４）と１９分４５秒の激闘の末、逆三角絞めで勝利した。デビュー半年で真夏の最強決定戦への切符をつかみ、１年目の新人の出場は２０００年の鈴木健三以来２６年ぶり２人目の快挙。真っ向勝負を制した五輪王者は相手に座礼し「ＹＯＳＨＩ−ＨＡＳＨＩさんの技、気持ち、パワー全