◇都市対抗野球・東京2次予選 第4代表決定トーナメント2回戦セガサミー1―9鷺宮製作所 （2026年6月23日大田）セガサミーは予選敗退が決まり、都市対抗出場はかなわなかった。今季限りでの廃部が決まっている中、佐藤俊和監督は「本当に申し訳ありません。今の実力です」と語り、応援団に深々と頭を下げた。北川主将は「今は頭の整理ができないけど…。最後はいい思いをして野球をさせてもらいました」と話した。有終の