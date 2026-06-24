元マネジャーの女性らに暴力を振るったとして、２件の暴行罪に問われているデヴィ夫人ことデヴィ・スカルノ被告（８６）の初公判が２３日、東京地裁で行われた。黒のワンピースに真珠のイヤリング、ハイヒールを身に着けて出廷。検察の冒頭陳述後、起訴内容に間違いがないか問われると、首をかしげながら「と、思います」と発言。弁護人は「記憶に曖昧なところはあるが、積極的に否認する趣旨ではない」と述べ、起訴内容をおお