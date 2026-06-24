◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―７巨人（２３日・マツダスタジアム）笑顔はなかった。戸郷翔征投手（２６）は眉間にしわを寄せ、自らを律するかのように、ポンとグラブで体をたたいた。２―０の３回。２死から名原に右中間二塁打を浴びると２者連続四死球で満塁。坂倉に押し出しの四球を与えて１点差に詰められた。それでも、この日の最速１４９キロ直球で小園を中飛。リードを守り切ったが「フォアボールがすごく多かったので、