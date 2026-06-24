【ナッシュビル（米テネシー州）２３日＝金川誉】サッカー日本代表は、北中米Ｗ杯１次リーグ第３戦のスウェーデン戦（２５日・米ダラス）に向け、ベースキャンプ地のナッシュビルで大部分を非公開にした練習を行った。オランダ、チュニジア戦はともに右ウイングバックで先発し、守備での貢献が光ったものの、まだ今大会での得点はない背番号１０のＭＦ堂安律。しかし、本人は強い自信をのぞかせる。「僕自身も得点取れるっていう確