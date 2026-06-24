ラフや傾斜ならFWがオススメです！今回はFWが得意になる打ち方と選び方を解説します。 打ち込んでも大ダフリにならない これは無理でしょう････ これもいけちゃいます！（鈴木） 芝が短い、ボールが浮いているというときだけでなく、上の写真のようにボールの半分が沈んでいる状態でも5Wで打てます。深いラフでナイスショットの妨げになるのは、芝による抵抗です。そこで、芝の抵抗に負けないス