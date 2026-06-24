東都大学野球1、2部入れ替え戦は23日、神宮で1回戦が行われ、2部1位の専大が1部6位の東洋大を投打で圧倒し、9―1で先勝した。専大は序盤から得点を重ね、6回には満塁本塁打で加点。24日の2回戦も勝てば、17年春以来の1部復帰が決まる。専大はバッテリーの活躍で1部復帰に前進した。梅沢が5安打1失点で完投し、9番加藤の満塁本塁打など12安打で9点を奪った。梅沢は「攻めの投球ができた」と胸を張り、専大松戸時代からリードす