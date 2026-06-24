三代目JSOULBROTHERSの岩田剛典（37）が、来年放送のNHK大河ドラマ「逆賊の幕臣」に出演する。23日、同局から発表された。大河ドラマ出演は初。「身の引き締まる思いです」と力を込めている。松坂桃李（37）主演で、明治新政府に「逆賊」とされた江戸時代の天才官僚・小栗忠順を描く物語。岩田は老中・阿部正弘役で、27歳という若さで幕政のトップに立った人物を演じる。「幕末の激動の変革期のかじ取りを任された若き