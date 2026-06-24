◇セ・リーグ中日5―2DeNA（2026年6月23日ぎふしん長良川）「長良川男」襲名弾だ。中日・細川が0―0の3回に10号ソロを放ち、4年連続で本塁打数を2桁に乗せた。直球をフルスイング。アーチストらしい弾道を描き、左中間席へ放り込んだ。「いい結果になって良かったんですけど、いい場面で、もう1本打ちたかったなっていうのもありますし、まだ物足りない」笑顔を見せず、ストイックな言葉で振り返るあたりが細川らし