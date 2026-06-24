◇セ・リーグ広島3―7巨人（2026年6月23日マツダ）広島の名原は3回2死から右中間への当たりを二塁打にする好走塁を見せた。「ランナー一塁と二塁では、投手心理的にも違う。（処理した右翼手は）正面に入っているわけでもなく、投げにくい体勢ではあったので」と説明した。今季10度目のマルチ安打だったことについても「結果を出すしかないので満足せず、意識することもなく、やっていきたい」と貪欲だった。