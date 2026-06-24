◇パ・リーグオリックス5―0ソフトバンク（2026年6月23日みずほPayPay）“鷹キラー”誕生の予感だ。オリックスの先発・ジェリーが6回2安打無失点と好投。8奪三振の力投で、今季3勝目を挙げた。「調子自体もよかったですし、最後まで強い気持ちを持ってバッター一人一人と勝負できたことで、なんとかゼロに抑えることができた」対ソフトバンク戦は計18回を投げて1失点。近藤を8打数無安打、栗原を8打数1安打と中軸に好相