◇セ・リーグ広島3―7巨人（2026年6月23日マツダ）広島は高の失点が結果的に響いた。2点劣勢の7回に3番手で登板。2者連続三振で2死を奪った後、投手・戸郷への四球から一気に崩れた。長短3安打に四球が絡み今季ワーストの一挙4失点。「あれ（投手への四球）が全て。1軍で生き残るために、こういう投球を続けないようにしたい」と猛省した。試合前時点で0・84だった防御率は、2・42まで悪化。新井監督は「ここ（試合後