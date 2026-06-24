「阪神３−４ヤクルト」（２３日、甲子園球場）両腕を伸ばして外角球を振り抜くと、白球は遊撃の頭上を越えた。渇望していた一打がようやく飛び出した瞬間。阪神・浜田の背中に、スタンドの歓声が注がれた。移籍後初スタメンで初安打。それを古巣・ヤクルト戦でマークしたのも何かの巡り合わせ。「何とか食らい付いていって良かったなと思います」と試合後は冷静に振り返った。二回１死一塁で山野から左前へ。カウント２−２