◇セ・リーグ広島3―7巨人（2026年6月23日マツダ）広島・小園海斗内野手（26）が23日の巨人戦（マツダ）で、反撃打を含む3安打2打点と奮闘した。3試合連続マルチ打点は、8年目で自身初。開幕から低空飛行が続いていた背番号5に、復調の兆しが見えてきた。チームは、投手陣が崩れて連勝が2で止まった。小園は、しぶとかった。1―7の7回2死満塁。相手2番手の変則左腕・高梨が投じた内角球にバットを折られながらも、中前へ