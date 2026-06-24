◇パ・リーグオリックス5―0ソフトバンク（2026年6月23日みずほPayPay）今季初本塁打が勝利につながっても、オリックス・若月に笑顔はなかった。「（1号が）出たことはうれしいですけどね。最後、ああいう終わり方になってしまったので。石塚選手の無事を祈るしかない」。9回にマチャドの直球が、ソフトバンク・石塚の顔面付近に直撃。救急搬送された相手を気遣った。3回2死から上沢のスライダーを捉え、打球は左中間テ