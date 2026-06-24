6月24日（水）の交通取締情報 ＜午前＞市道・・・熊本市南区富合町（スピード違反）県道・・・阿蘇郡西原村小森（携帯電話・シートベルト）国道57・・・阿蘇市一の宮町（歩行者妨害） ＜午後＞県道・・・山鹿市南島（スピード違反）国道3・・・宇城市松橋町（携帯電話・シートベルト） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点におけ