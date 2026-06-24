新潟県長岡市の高校で講演した拉致被害者の蓮池薫さんが早期解決に向けて「若い世代も拉致問題への関心を深めてほしい」と呼びかけました。 6月23日、長岡市の長岡高校で講演した北朝鮮による拉致被害者・蓮池薫さん。 【蓮池薫さん】 「突然ボーンと殴られて、力づくで押さえつけられて、袋詰めにされて、猿ぐつわをされた」 48年前の1978年、柏崎市の海岸で自身が北朝鮮の工作員に拉致された当時の様子などについて語