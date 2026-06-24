◇セ・リーグ広島3―7巨人（2026年6月23日マツダ）広島は23日、辰見鴻之介内野手（25）が22日に広島市内の病院で精密検査を受け、左膝内側側副靱帯（じんたい）損傷と診断されたと発表した。新井監督は「重症ではない。最短（復帰）も視野に入れながらだけど、マストではない。まずはきっちり治してまた戻ってきてほしい」と説明。この日に登録を外れ、24日からリハビリを開始する。辰見は、20日ヤクルト戦の7回に代走