21日、米ロサンゼルスのスタジアムで、サッカーW杯イラン代表に声援を送るサポーター（ゲッティ＝共同）サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に出場しているイランの代表チームについて、政治的緊張関係にある米国への移動制限が緩和され、試合2日前の現地入りが認められたと23日、AP通信が報じた。これまでの1次リーグ2試合は、拠点とするメキシコのティフアナから試合前日の米入国を余儀なくされてきた。第3戦は2