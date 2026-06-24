◇サッカーW杯北中米大会FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表は23日（日本時間24日）、ベースキャンプ地・米テネシー州ナッシュビッルの施設で全体練習を行った。練習後には25日（同26日）の最終第3戦スウェーデン戦の舞台となるテキサス州ダラスに向けて出発した。練習後にはGK鈴木彩艶（23＝パルマ）の“神対応”があった。施設の前で「彩艶選手〜！」と叫ぶ1人の少年がいた。手に持つ特製ボードには「ザイオ