相鉄お忘れ物センターに集められた傘（相鉄グループ提供）相鉄グループがまとめた２０２５年度の電車、バスの忘れ物は８万１１７６件（１日当たり２２２件）で、前年度に比べ１・８％増加した。輸送人員の増加に呼応する傾向があり、ＪＲ、東急線との相互直通運転に伴い長距離旅客が増えたことが一因としている。相模鉄道（横浜市西区）と相鉄バス（同）が、車内や駅構内などの拾得物を集計した。外出需要の拡大でコロナ禍の２