【モデルプレス＝2026/06/24】俳優の横浜流星と女優の広瀬すずがW主演を務める映画『汝、星のごとく』（2026年公開）より、松村北斗・中村アン・濱田岳が出演することが決定した。【写真】松村北斗＆横浜流星、第49回日本アカデミー賞受賞の様子◆松村北斗・中村アン・濱田岳、上京した主人公をとりまく役柄に今回解禁となったのは、漫画原作者になる夢を追いかけ上京した青埜櫂をとりまく3名の豪華キャスト。櫂の手掛ける原作漫画