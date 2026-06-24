【経済指標】 【米国】 ＊米製造業PMI（6月・速報）22:45 結果55.7 予想54.6前回55.1 ＊米非製造業PMI（6月・速報）22:45 結果51.3 予想51.1前回50.7 ＊米コンポジットPMI（6月・速報）22:45 結果52.2 予想52.1前回51.5 【発言・ニュース】 ＊米２年債入札結果 最高落札利回り4.189％（WI：4.192％） 応札倍率2.64倍（前回：2.64倍） ＊トランプ大統領 ・協議は