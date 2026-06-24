◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―７巨人（２３日・マツダスタジアム）巨人が広島に競り勝ち、首位タイに浮上した。松本剛外野手が、２打席連続適時打を含む移籍後初の猛打賞。交流戦から２番に定着したベテランの“変わり身”をスポーツ報知評論家の高木豊氏が分析。「角度」をポイントに挙げた。松本剛が今の巨人のポイントになっているね。シーズンの最初の頃は打球方向が右限定だったけど、広角に打てるようになった。打者有