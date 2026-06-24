ラジオNIKKEI賞に登録したサウンドムーブ（牡3＝斉藤崇）は他馬とのハンデ差を考慮して回避し、来週の博多S（7月4日、小倉）に回ることが分かった。斉藤崇師は「どういう基準で、これだけのハンデ差がついたのでしょうか。3歳のこの時期に3、4キロのハンデ差をつける必要があるのでしょうかね」とコメント。22日に発表されたハンデはトップタイの57キロに設定されていた。