不屈の40歳が、このまま終わるはずがない。前々回2位、前回3位のクロアチアの司令塔、MFルカ・モドリッチ（ACミラン）。5度目のW杯出場を果たしたイングランドとの初戦では史上4人しかいない40代フィールドプレーヤーの仲間入りを果たした。だが、自身のファウルがPKによる先制点につながり、見せ場がないまま後半13分に交代。挽回を期すパナマ戦は、同国歴代最多を更新する国際Aマッチ通算200試合目となる。6歳のときに紛争で