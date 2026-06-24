「阪神３−４ヤクルト」（２３日、甲子園球場）虎の主砲が意地の一発を放った。阪神の大山悠輔内野手（３１）が１−４の八回に右中間へ１１号２ラン。直近４試合で４本塁打１０打点と「５番」が本領を発揮したが、あと１点届かなかった。チームは今季１５度目の逆転負けで連勝が３でストップ。巨人と同率首位に並ばれ、３位ヤクルトまで０・５差の大混戦となった。虎党の希望を乗せた白球が聖地の夜空に打ち上げられた。この