俳優の舘ひろし（76）が23日放送の日本テレビ「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、意外な好物を明かした。この日は「イケオジVSズケズケ女子!」でトークを展開。舘は「思い出すのも恥ずかしい、私のダサすぎる瞬間」のエピソードを振られると「僕、アイスクリームが好きなんですよ。その時のブームがあって、この間までイチゴ」と話し始めた。MCの明石家さんまが「夜な夜な買いに行くんですか？」と聞くと「い