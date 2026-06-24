「ファーム交流戦、阪神４−２オイシックス」（２３日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）スタンドインまであと少しという大飛球で復調の兆しを見せた。阪神のドラフト１位・立石（創価大）が同点犠飛で２軍降格後、初打点をマークした。１点差に迫った四回無死二、三塁。宮森の初球を捉えた。打球は力強く右中間へ伸びていったが、フェンス手前で背走していた右翼手のグラブに収まった。しかしタッチアップには十分な飛距離。それ