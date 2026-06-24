ドイツ・サッカー界が誇るレジェンドが“日本代表グッズ”を着込んで登場した。元ドイツ代表FWのトーマス・ミュラーが公式インスタグラムを更新。母国テレビ局の解説者として北中米ワールドカップを取材中の36歳はこの日、アルゼンチンvsオーストリア戦が行なわれたダラス・スタジアムに姿をみせた。「行くぞ、アルゼンチン！行くぞ、オーストリア！みんなが今からとても楽しみにしているFIFAワールドカップの一戦！！ リオ