北中米ワールドカップのグループステージは折り返し地点を過ぎ、６月24日（以降も全て日本時間）に２節の全カードが終了。最終節を残すのみとなる。２節を振り返って際立つのが、アジア勢のトーンダウン、森保ジャパンの強さだ。アジア勢は開幕から５日間、計６試合を戦って２勝４分で負け知らずだった。しかし、６日目にイラクがノルウェーに１−４で完敗したのを皮切りに、黒星を重ねるようになり、６戦無敗から一転、６連