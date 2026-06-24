中国メディアの参考消息によると、香港メディアのサウスチャイナ・モーニング・ポストはこのほど、「中国のグリーンエネルギー推進は、工場がエルニーニョ現象に抵抗するのに助力し、停電の可能性を低減させる」とする記事を掲載した。記事はまず、「近年、夏の猛暑で電力需要がピークに達すると、中国南部広東省の製造業者は皆、電力不足が再び起こるのではないかという疑問を抱いている」とし、2021年と22年に中国の中小製造業者