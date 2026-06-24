苛烈を極めた地上戦に巻き込まれ、県民の４人に１人が犠牲となった。そうした惨禍を二度と繰り返さぬよう、痛ましい記憶を胸に刻み、平和への誓いを新たにしたい。太平洋戦争末期の沖縄戦で、旧日本軍の組織的戦闘が終結したとされる「慰霊の日」の２３日、沖縄全戦没者追悼式が営まれた。高市首相は「日本人の誰もが、平和で心豊かに暮らせる世の中を実現するため、不断の努力を重ねていく」と述べた。沖縄戦では、日米合わ