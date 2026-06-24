欧州連合（ＥＵ）からの離脱を決めた国民投票から１０年経過したのに、英国政治の混迷が止まらない。スターマー英首相が辞意を表明した。国民投票後の首相辞任は６人目という異例の事態である。米国が国際協調に背を向ける中、欧州の主要国である英国が国際社会の秩序と安全を守るために果たす役割は大きい。日本にとっても重要なパートナーだ。円滑な首相交代を実現し、安定を取り戻してもらいたい。スターマー氏は２０２