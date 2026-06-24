東京・北区の小学校で11人がけがをした火災で、教育委員会などはきのう、校舎の建て替えを検討していることを明らかにしました。東京・北区の滝野川第三小学校で起きた火災では、児童ら11人が重軽傷を負いました。きのう、保護者向けの説明会が開かれ、北区は今後、校舎の建て替えを検討していることを明らかにしました。東京・北区福田晴一 教育長「現状の校舎での全学年の教育活動の再開は厳しく、近隣校借りた分散登校を