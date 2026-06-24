楽天グループが、国内勢で初めて独自の低軌道衛星を使った通信サービスに乗り出すことがわかった。米新興企業と合弁会社を設立し、国内のスマートフォンと直接通信できる低軌道の衛星を整備する。米スペースＸの「スターリンク」に対抗し、海外勢に依存しない衛星通信網を構築する。関係者によると、携帯電話事業を手がける楽天モバイルの子会社として、楽天は米新興企業「ＡＳＴスペースモバイル」と新会社を年内に設立。ＡＳ