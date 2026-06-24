「借金のある方は相談にのります」などとSNSに投稿して、「クレジットカードを預ければ報酬渡します」などと言って預かった他人名義のカードを悪用して金券ショップなどからギフトカードなどあわせておよそ200万円分をだましとったとして男2人が逮捕されました。警視庁に詐欺の疑いで逮捕されたのは、職業不詳の鈴木雄一郎容疑者（39）と高橋侑吾容疑者（33）です。捜査関係者によりますと2人は2025年3月、仲間と共謀して他人名義