1910年に開通してから間もない頃の利根川橋梁（きょうりょう）を走る東武鉄道の列車（東武博物館提供）関東地方の私鉄大手の東武鉄道。グループが手がける事業は幅広く、百貨店や不動産のほか東京スカイツリーを開発し、運営している。1897年に会社を設立し、1899年に北千住（東京都足立区）―久喜（埼玉県久喜市）間の約40キロで営業を始めた。（共同通信＝浜谷栄彦記者）当時、群馬・栃木両県にまたがる桐生・足利地域は絹織