Ｇ打線が息を吹き返す中、外野陣の一体感も日増しに強まっている。巨人は２３日の広島戦（マツダ）に７―３で快勝し、阪神と並ぶリーグ首位タイに再浮上した。先発の戸郷は制球に苦しみながらも６回１／３を５安打３失点でゲームメーク。打線は３回に浦田の犠飛、さらに松本剛外野手（３２）の適時打で２点を先制し、５回にも１点を追加。７回には久々に中軸を任された泉口が走者一掃の適時二塁打を放つなど一挙４点を奪い、計