他人名義のクレジットカードで金券を購入したとして、警視庁が２３日、東京都港区の職業不詳の男（３９）、杉並区の職業不詳の男（３３）の両被告（いずれも詐欺罪で起訴）を詐欺容疑で再逮捕したことが捜査関係者への取材でわかった。２人はＳＮＳで「借金をゼロにする」などとうたい、カードの名義人を募集していたという。同庁は、２０２４年１２月からの半年間で、２０〜６０歳代の７人分のカードを使い、約８００万円分の