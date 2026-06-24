俳優の河合優実（２５）が２３日、都内でナレーションを務める日本語吹替版アニメ映画「モンキービジネスおさるのジョージ著者の大冒険」（８月１４日公開）の外国特派員協会記者会見に登壇した。河合は「Ｉ’ｍｖｅｒｙｈａｐｐｙｔｏｂｅｈｅｒｅ（この場に来ることができてうれしい）」とハキハキと英語であいさつ。日本語に切り替え「おさるのジョージ」シリーズについて「子供の頃にはテレビでアニメ版が放送