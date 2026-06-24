演歌歌手竹川美子（47）が新曲「流氷海峡」（作詞岡田冨美子・作曲叶弦大）を発売した。酷暑に向かう時期に、涼しげな題名でヒットを狙う。「作詞は同じ広島出身の岡田冨美子先生。作曲は恩師の叶弦大先生です。この曲は、ディレクターが2年ぐらい前から温めていた作品なんです。三連符の流れのいいメロディーラインなんですよね。だから歌うのもとても心地いいですし、聞く方も心地いいと思います」故郷を捨て、北の最果てまで、