元マネジャーらに暴力を振るったとして２件の暴行罪に問われているタレント「デヴィ夫人」ことデヴィ・スカルノ被告（８６）の初公判が２３日に東京地裁で開かれた。デヴィ被告は起訴内容をおおよそ認め、積極的に争う姿勢を見せなかった。起訴状などによると、被告は２０２５年２月日、都内の飲食店で秘書だった女性Ａさんにおしぼりやシャンパングラスを投げつけたほか、同年１０月２８日には都内の動物病院で当時マ