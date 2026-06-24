鵜（う）飼の街で、井上竜がようやく羽ばたき始めた。中日は２３日のＤｅＮＡ戦（岐阜）に５―２で快勝。前カードの巨人戦勝ち越しに続く連勝で、４位・ＤｅＮＡ、５位・広島に２ゲーム差まで迫り、最下位脱出の背中が見えてきた。まずは３回、細川が１０号ソロを左翼席へ運んで先制。５回にはサノーの５号２ランが飛び出し、ベンチもスタンドも一気に沸いた。投げてはマラーが６回１失点で２勝目。お立ち台で「ファンの皆さん